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06.02.20 13:22
День зимних видов спорта в Солнечногорске отметят лыжными гонками и дискотекой на льду
"С 7 по 9 февраля включительно в Солнечногорье отметят День зимних видов спорта. Для жителей подготовили различные активности на катках, поучаствовать можно и в лыжных гонках, побегать на веселых стартах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стартуют мероприятия с дискотеки на льду, которая пройдет на центральном катке на Советской площади в 18:00.
"8 февраля в Андреевке ждут всех любителей лыж. Лыжные гонки стартуют в 11:00 на стадионе "Юность". Вблизи стадиона пройдет встреча ветеранов хоккея. В этот же день в Поварово в 11:00 пройдут веселые старты (2-й мкрн., ул. Клубная, д. 1А)", - отметили в администрации.
Также здесь пройдут показательные выступления по фигурному катанию и дружеский хоккейный матч.
В Лунево на стадионе 8 февраля пройдет лыжная гонка и эстафета на льду. В Лугинино в территориальном управлении Кутузовское 8 февраля пройдет встреча ветеранов хоккея. 8 и 9 февраля в Менделеево с 17:00 до 20:00 пройдет массовое катание на коньках.
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