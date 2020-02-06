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06.02.20 13:25
Крымский аэропорт начал принимать самолеты после утреннего тумана
"Первые из задержавшихся сегодня по погодным условиям воздушные суда прибыли в аэропорт. Прибытие остальных ожидается в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
Из-за тумана в районе аэропорта с утра в четверг были задержаны прибытие и отправка четырех самолетов. Согласно данным онлайн-табло, максимальная задержка составляет около 3,5 часов.
Ранее в Крыму распространили экстренное предупреждение на вторую половину текущей недели из-за южного циклона. По данным синоптиков, 5-7 февраля на полуострове ожидаются сильный дождь, переходящий в мокрый снег, очень сильный ветер с порывами до 25-27 м/с.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.
Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.
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