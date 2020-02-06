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06.02.20 13:31
Дума приняла закон о статусе ветерана военной службы для жителей Крыма
Закон присваивает звание "Ветеран военной службы" военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), постоянно проживавшим в Автономной Республике Крым и городе Севастополе на день их принятия в РФ.
Данное положение распространяется на проходивших военную службу в дислоцированных на территориях Республики Крым и города Севастополя частях и организациях Вооруженных Сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, награжденных орденами или медалями СССР или РФ, либо награжденных знаками отличия РФ, либо удостоенным почетных званий СССР или РФ.
Это также касается упомянутой категории граждан, награжденных почетными грамотами президента РФ или удостоенных благодарности президента РФ, либо награжденных ведомственными знаками отличия Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более.
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