Инвесторы готовы вложить более 160 млрд руб. в экономику Псковской области

06.02.20 13:34

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 февраля. Interfax-Russia.ru - В Псковской области в 2020 году планируется к реализации 75 проектов с общим объемом инвестиций 166,7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

По его словам, в результате реализации проектов предполагается создание более 12 тысяч рабочих мест.

В настоящее время в стадии реализации находятся 26 инвестпроектов. "До конца 2020 года планируется завершение реализации как минимум трех из них: создание гостиницы "Бутик Арт Отель Псков" на месте бывшей столовой "Волна", открытие "Греческой сыроварни" в Псковском районе и строительство гипермаркета строительных материалов "Леруа Мерлен" в Пскове", - отметил Михеев.

Он сообщил, что объем инвестиций в основной капитал по Псковской области за январь-сентябрь 2019 года составил 20601,6 млн рублей, или 94,8% к уровню соответствующего периода 2018 года.

Доминирующее влияние на отраслевую структуру инвестиций в основной капитал в 2019 году сохраняется за сельским, лесным хозяйством, охотой, лесным рыболовством и рыбоводством (24,6%), строительством (19,3%), обрабатывающими производствами (22,6%), из них производство пищевых продуктов - 12,9%, транспортировкой и хранением (7,3%), образованием (5,8%).

Глава комитете также сообщил, что в 2019 году завершена реализация 7 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,9 млрд рублей. В частности, открыт торгово-досуговый центр "Fjord Plaza", открыто несколько новых точек общепита и гостиница, в том числе в исторических зданиях в центре Пскова, а также строительство завода по производству домов высокой степени готовности" (ООО "ДМК") и модернизация консервного завода" (ООО "Балт-фиш плюс").