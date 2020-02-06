Медицинские маски в Сочи подорожали в пять раз по вине поставщиков

06.02.20 13:37

© РИА Новости. Александр Кондратюк

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники сочинских аптек заявляют о дефиците медицинских масок, которые раскупили горожане из-за эпидемии коронавируса в КНР.

"Медицинских масок нет ни у нас, в социальной аптеке, ни на городском складе", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в социальной аптеке города-курорта в четверг.

На вопрос корреспондента, когда будут маски, сотрудник аптеки сказал: "Не знаю".

В ряде частных аптек Сочи агентству сообщили, что из-за паники, связанной с коронавирусом в КНР, все медицинские маски, которые ранее стоили 3 рубля за штуку, раскупили.

"У нас сейчас нет медицинских масок. Будут позже, но дорогие - по 15 рублей", - сказали в одной из аптек, отметив, что цены на медмаски подняли поставщики из Краснодара и Ростова-на-Дону.

"Это не мы цены подняли, а поставщики. Они поднимают цены, а "битое звено" получаемся мы. Нас Росздравнадзор обязывает продавать такие дорогие маски", - сказал собеседник агентства.

По его словам, жители из-за паники скупили в аптеках города все медицинские маски.

"Масок нет ни в одной аптеке города. Когда у нас идет паника, поставщики на этом зарабатывают деньги", - пояснил сотрудник аптеки.

Ранее сообщалось, что в Сочи были проверены два человека с подозрением на коронавирус, однако диагноз не подтвердился.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 28 тыс. 18 человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.