Школа космонавтики открылась в Северной Осетии

06.02.20 13:45

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Школьники со всего Северного Кавказа смогут изучать космос и космическую технику в уникальной школе космонавтики, которая открылась во Владикавказе, сообщается на сайте правительства республики Северная Осетия.

"Северная Осетия в буквальном смысле станет ближе к звездам с открытием школы, а в будущем, возможно, у нас появится и первый космонавт. Новый космический центр примет детей не только нашей республики, но всего Северного Кавказа", - цитируются слова главы республики Вячеслава Битарова на сайте правительства.

Он отметил, что для детей будут созданы все необходимые условия: от новейшего оборудования до опытных сотрудников, занимающихся подготовкой профессиональных космонавтов.

Как отмечается в сообщении, в распоряжении учеников школы два проектора, которые в разное время будут показывать панораму звездного неба, тренажер для проверки вестибулярного аппарата, макеты космического корабля "Аполлон" и будущей космической ядерной установки.

"Уникальность школы космонавтики в том, что все необходимые образовательные мощности собраны в одном месте. Экспонаты являются одновременно мобильными учебными пособиями, часть коллекции - реальные устройства, прошедшие наземные испытания. Макеты летательных аппаратов являются точными уменьшенными копиями оригиналов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лекции детям будут читать прошедшие подготовку в Научно-производственном объединении им. Лавочкина преподаватели.

Также сообщается, что планетарий при космическом центре станет центром пропаганды астрономических знаний, а также образовательным и культурно-просветительским учреждением республики.

Как сообщалось ранее, комплекс из школы и реконструированного планетария в Северной Осетии позволит детям с 1 по 11 класс бесплатно учиться по программе допобразования. Он оборудован астрономической площадкой с точными солнечными часами, двумя мощными телескопами, которые позволяют рассмотреть не только Луну, но и поверхность Марса и другие космические тела. Кроме того, комплекс оснащен учебно-тренажерным центром и музеем космонавтики с экспонатами, побывавшими в космосе.