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06.02.20 13:53
СКР возбудил четвертое уголовное дело о невыплате зарплаты на заводах "Башмилка"
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Башмилк", входящего в состав ООО "Агрохолдинг "Башмилк". Как установлено следствием, руководство предприятия с мая по декабрь 2019 года не выплачивало заработную плату 75 работникам, в результате общая сумма задолженности составила более 7,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи изучают финансово-хозяйственную отчетность предприятия, допрашивают его работников и руководство, выясняют, на какие цели были направлены активы завода, уточняют точное число потерпевших, период и размер задолженности.
Ранее СКР возбудил уголовные дела о полной и частичной невыплате зарплаты на входящих в состав регионального агрохолдинга "Дюртюлинском комбинате молочных продуктов", "Чекмагушевском молочном заводе" и ООО "Милка".
Суммарная задолженность перед работниками четырех предприятий холдинга, по оценкам следователей, составила около 25 млн рублей.
Сообщалось, что следователи намерены проверить все предприятия башкирского агрохолдинга "в части соблюдения трудовых прав работников и иных правонарушений в сфере экономики".
Агрохолдинг "Башмилк" зарегистрирован в 2016 году в Уфимском районе Башкирии, производит под брендами "Край Курая" и "Честное коровье" йогурты, катык, кефир, масло, пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, ряженку, сливки, сметану, творог.
В состав холдинга входят "Чекмагушевский молочный завод", "Дюртюлинский комбинат молочных продуктов", "Сабинский молочный комбинат".
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