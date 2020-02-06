"Уральские авиалинии" приостановят полеты в Китай с 7 февраля

06.02.20 13:55

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) планирует в четверг выполнить заключительные рейсы в Китай, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Мы сегодня заканчиваем вывоз своих пассажиров. Нашим пассажирам с билетами на 8, 9, 10 и 13 февраля мы предложили более ранние вылеты. Таким образом, программа выполнена", - сказали в пресс-службе.

Ранее "Уральские авиалинии" сообщали, что полетная программа компании в Китай отменяется вплоть до конца зимнего расписания. С 7 февраля закрываются рейсы по маршруту Екатеринбург-Пекин; с 8 февраля - Владивосток-Пекин; с 9 февраля - Екатеринбург-Казань-Харбин и Владивосток-Харбин; с 10 февраля - Красноярск- Харбин; с 13 февраля - Екатеринбург-Харбин.

Накануне авиакомпания предложила пассажирам, у которых есть билеты на рейсы из Китая в Россию с вылетом после 7 февраля, бесплатно переоформить их на ближайшее время.