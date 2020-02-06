В Музее-квартире Некрасова планируют создать экспозицию об истории русской журналистики

06.02.20 14:09

Фото с сайта Всероссийского музея А.С.Пушкина

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Всероссийскому музею А.С.Пушкина в ближайшее время могут передать помещения для создания экспозиции об истории отечественной журналистики.

"10 декабря 2021 года мы будем отмечать 200-летие Некрасова. Мы обращались к Беглову (губернатору Петербурга - ИФ), чтоб музею-квартире Некрасова (филиал музея-квартиры Пушкина - ИФ) отдали часть верхнего этажа, где находится в настоящее время ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция - ИФ). Руководство города обещало предоставить часть помещений. Когда это произойдет, мы создадим здесь экспозицию об истории русской журналистики. Ведь здесь не только жили, но был и издательский центр, в том числе, журнала "Современник", - рассказал директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

По его словам, музей начинается готовиться к 225-летию со дня рождения Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году. "В середине прошлого года мы объединили музей и дачу в Царском Селе. Это увеличило посещаемость. В музее-лицее нужна входная зона, чтобы распределять потоки, ее созданием мы займемся в ближайшее время", - отметил Некрасов.

Он заверил, что в здании музея-квартиры Некрасова на набережной Фонтанки, 118 будет проходить больше концертов. "В саду есть амфитеатр на 100 мест и беседка, которую можно использовать для концертов. Тут мы также проводим театрализованные экскурсии. В домашнем театре проходят спектакли", - добавил директор музея.

На Мойке, 12 будет создан информационно-кассовый центр. Виртуальные филиалы музея уже открыты по всей России: от Сланцев до Иркутска. В 2020 году они появятся в Крыму, Гатчине, Ростову-на-Дону. Запланирована электронная выставка работа Энгеля Насибулина "У каждого из нас - свой Пушкин". Из Абрамцево в Державинскую усадьбу будут привезены предметы прикладного искусства.

"У нас также есть большая программа для инклюзии. Незрячие люди знакомятся с произведениями Пушкина. Мы работаем с людьми с проблемами со слухом. Готовятся экскурсоводы, которые рассказывают на языке жестов", - подчеркнул Некрасов.

10 февраля (день смерти - ИФ) в музее пройдет традиционный День памяти Пушкина. В 13.00 откроется выставка, посвященная Александру Смирдину. Петербуржцы смогут посетить концертную программу: в первом отделении студенты театральных училищ Москвы покажут спектакль по "Метели", во втором - будут исполнены 18 романсов, в том числе на стихи Пушкина и Антона Дельвига. Также состоится автобусная экскурсия и презентация книги заведующей музея Галины Седовой "Ему было за что умирать у Черной речки".

"Книга вышла в 12-м году, она очень быстро разошлась. В ней рассказывается о Пушкине-человеке. Новое издание расширено и дополнено. Главная его цель - показать, сколько было в Пушкине поэта, а сколько человека", - пояснила Седова.

Она также рассказала об атрибуции картины в доме на Мойке, 12. "В квартире на Мойке висит картина. Она тут появилась в 1937 году и числилась как итальянский пейзаж неизвестного художника начала XVIII века. После длительных исследований я нашла пейзажи художника Маасиуса. В Гааге дали ответ, что известны только два его пейзажа, они поместили наши материалы в их базу. Таким образом, мы добавили в мировую базу нашего художника", - отметила Седова.