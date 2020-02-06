Сохранить выгоду: власти готовят меры по сдерживанию цен на жилье на Дальнем Востоке
  
Новый российский: в 2020 году в Тольятти запустят производство электромобилей
   
Проверка кошельков: таможенники потребует отчета за суммы более $100 тыс.
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
06.02.20 14:09

В Музее-квартире Некрасова планируют создать экспозицию об истории русской журналистики

Фото с сайта Всероссийского музея А.С.Пушкина
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Всероссийскому музею А.С.Пушкина в ближайшее время могут передать помещения для создания экспозиции об истории отечественной журналистики.

"10 декабря 2021 года мы будем отмечать 200-летие Некрасова. Мы обращались к Беглову (губернатору Петербурга - ИФ), чтоб музею-квартире Некрасова (филиал музея-квартиры Пушкина - ИФ) отдали часть верхнего этажа, где находится в настоящее время ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция - ИФ). Руководство города обещало предоставить часть помещений. Когда это произойдет, мы создадим здесь экспозицию об истории русской журналистики. Ведь здесь не только жили, но был и издательский центр, в том числе, журнала "Современник", - рассказал директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

По его словам, музей начинается готовиться к 225-летию со дня рождения Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году. "В середине прошлого года мы объединили музей и дачу в Царском Селе. Это увеличило посещаемость. В музее-лицее нужна входная зона, чтобы распределять потоки, ее созданием мы займемся в ближайшее время", - отметил Некрасов.

Он заверил, что в здании музея-квартиры Некрасова на набережной Фонтанки, 118 будет проходить больше концертов. "В саду есть амфитеатр на 100 мест и беседка, которую можно использовать для концертов. Тут мы также проводим театрализованные экскурсии. В домашнем театре проходят спектакли", - добавил директор музея.

На Мойке, 12 будет создан информационно-кассовый центр. Виртуальные филиалы музея уже открыты по всей России: от Сланцев до Иркутска. В 2020 году они появятся в Крыму, Гатчине, Ростову-на-Дону. Запланирована электронная выставка работа Энгеля Насибулина "У каждого из нас - свой Пушкин". Из Абрамцево в Державинскую усадьбу будут привезены предметы прикладного искусства.

"У нас также есть большая программа для инклюзии. Незрячие люди знакомятся с произведениями Пушкина. Мы работаем с людьми с проблемами со слухом. Готовятся экскурсоводы, которые рассказывают на языке жестов", - подчеркнул Некрасов.

10 февраля (день смерти - ИФ) в музее пройдет традиционный День памяти Пушкина. В 13.00 откроется выставка, посвященная Александру Смирдину. Петербуржцы смогут посетить концертную программу: в первом отделении студенты театральных училищ Москвы покажут спектакль по "Метели", во втором - будут исполнены 18 романсов, в том числе на стихи Пушкина и Антона Дельвига. Также состоится автобусная экскурсия и презентация книги заведующей музея Галины Седовой "Ему было за что умирать у Черной речки".

"Книга вышла в 12-м году, она очень быстро разошлась. В ней рассказывается о Пушкине-человеке. Новое издание расширено и дополнено. Главная его цель - показать, сколько было в Пушкине поэта, а сколько человека", - пояснила Седова.

Она также рассказала об атрибуции картины в доме на Мойке, 12. "В квартире на Мойке висит картина. Она тут появилась в 1937 году и числилась как итальянский пейзаж неизвестного художника начала XVIII века. После длительных исследований я нашла пейзажи художника Маасиуса. В Гааге дали ответ, что известны только два его пейзажа, они поместили наши материалы в их базу. Таким образом, мы добавили в мировую базу нашего художника", - отметила Седова.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.02.20 12:20
Москву ждут погодные "качели"
.
  06.02.20 12:17
Крупный газопровод сдан в эксплуатацию в новой Москве
.
  06.02.20 12:12
Работа выставки Дали в Манеже продлена на час из-за наплыва посетителей
.
  06.02.20 09:38
"Аэрофлот" с 25 октября начнет летать из Москвы в Сингапур
.
  05.02.20 15:49
Жилой комплекс с "движущимся" фасадом строят на северо-западе Москвы
.
  05.02.20 14:27
Собянин: Москва должна выйти на уровень строительства 3 млн кв.м жилья в год по реновации
.
  05.02.20 13:52
В Москве и Подмосковье не хватает медицинских масок и препаратов от коронавируса
.
  05.02.20 13:33
Суд не назначил медэкспертизу девочке, живущей 5 лет в московской клинике
.
  05.02.20 13:26
Собянин назвал сверхзадачей запуск за два года Большого кольца метро
.
  05.02.20 13:18
Хуснуллин: строительство ЦКАД будет ускорено


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket