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06.02.20 14:14
В КЧР в этом году благоустроят около 70 парков и дворовых территорий
"В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году запланировано благоустройство 56 дворовых территорий многоквартирных домов и 10 общественных территорий", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы Минстроя и ЖКХ КЧР.
Новые парки и скверы будут адаптированы для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе маломобильной категории граждан. Здесь сделают удобные места отдыха с прогулочными дорожками и "зеленой" зоной, обустроят площадки для детских игр и занятий спортом.
Вместе с тем во дворах многоэтажек установят новые лавочки и осветительные фонари для комфортного отдыха жителей, а также обустроят площадки для игр и спорта.
Представитель регионального Минстроя уточнил, что за минувший год в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в КЧР благоустроили 60 дворовых территорий и 12 общественных зон.
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