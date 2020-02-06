В КЧР в этом году благоустроят около 70 парков и дворовых территорий

06.02.20 14:14

© РИА Новости. Сергей Пятаков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Удобные места для отдыха, детские и спортивные зоны появятся в 2020 году в обновленных общественных парках и дворах многоэтажек городов и районов Карачаево-Черкесии.

"В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году запланировано благоустройство 56 дворовых территорий многоквартирных домов и 10 общественных территорий", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы Минстроя и ЖКХ КЧР.

Новые парки и скверы будут адаптированы для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе маломобильной категории граждан. Здесь сделают удобные места отдыха с прогулочными дорожками и "зеленой" зоной, обустроят площадки для детских игр и занятий спортом.

Вместе с тем во дворах многоэтажек установят новые лавочки и осветительные фонари для комфортного отдыха жителей, а также обустроят площадки для игр и спорта.

Представитель регионального Минстроя уточнил, что за минувший год в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в КЧР благоустроили 60 дворовых территорий и 12 общественных зон.