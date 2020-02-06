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06.02.20 14:47
Голикова: Китай до сих пор не предоставил российским медикам живой штамм коронавируса
"Они (российские специалисты) пока работают. Пока еще нет (не получили штамм)", - сказала Голикова журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".
Но, пояснила она, российские медики "работают с китайскими коллегами достаточно плотно, у них намечено посещение соответствующих медицинских учреждений, биологической лаборатории".
"Мы посмотрим, мы с ними на прямой связи. С ними активно работает посольство и представители китайских властей", - добавила вице-премьер.
В какой срок планируется получить штамм, она не уточнила.
"Мы работаем", - сказала Голикова в ответ на вопрос о сроках.
Ранее Минздрав России пояснил, что для создания и тестирования вакцины от нового китайского коронавируса ученым нужен его живой штамм. Вместе с тем, китайская сторона пока его не предоставила, опубликован лишь его геном.
В КНР в начале недели отправлена группа из пяти российских медиков.
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