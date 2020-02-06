Голикова: Китай до сих пор не предоставил российским медикам живой штамм коронавируса

06.02.20 14:47

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что медики из России, отправленные в Китай, пока не получили живой штамм коронавируса 2019-nCoV, но работа в этом направлении будет продолжена.

"Они (российские специалисты) пока работают. Пока еще нет (не получили штамм)", - сказала Голикова журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Но, пояснила она, российские медики "работают с китайскими коллегами достаточно плотно, у них намечено посещение соответствующих медицинских учреждений, биологической лаборатории".

"Мы посмотрим, мы с ними на прямой связи. С ними активно работает посольство и представители китайских властей", - добавила вице-премьер.

В какой срок планируется получить штамм, она не уточнила.

"Мы работаем", - сказала Голикова в ответ на вопрос о сроках.

Ранее Минздрав России пояснил, что для создания и тестирования вакцины от нового китайского коронавируса ученым нужен его живой штамм. Вместе с тем, китайская сторона пока его не предоставила, опубликован лишь его геном.

В КНР в начале недели отправлена группа из пяти российских медиков.