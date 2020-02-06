МИД РФ: российские военные трагически погибли в сирийском Идлибе в январе

06.02.20 15:02

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 февраля. Interfax-Russia.ru - МИД РФ сообщил о трагической гибели в январе в Идлибе на севере Сирии российских и турецких военных специалистов.

"В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений", - говорится в сообщении МИД РФ в четверг.

"Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты", - говорится в сообщении.

МИД РФ отмечает также, что "не прекращаются попытки (террористов - ИФ) атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с применением ударных беспилотников".

В Кремле ситуацию с гибелью российские военных в Сирии пока не комментируют. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Минобороны за разъяснениями по этому поводу.

"Это надо обращаться в Минобороны. Если военные специалисты, то нужно обращаться в Минобороны за разъяснениями", - сказал Песков.

Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге 24 января сообщал о резком росте обстрелов со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

"Всего за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано беспрецедентно высокое количество обстрелов со стороны вооруженных группировок - 115", - заявлял Боренков.

23 января в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что почти 600 боевиков предприняли наступление на сирийскую армию в Идлибской зоне деэскалации в ходе шести атак, уничтожено более 60 террористов.

Потери сирийской армии составили около 50 военнослужащих, говорится в сообщении центра. По информации российских военных, в результате атак боевиков более 100 сирийский военных получили ранения.