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06.02.20 15:18

Татарстан ищет подрядчиков для реконструкции дорог на 1,1 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
6 февраля. Interfax-Russia.ru - ГКУ "Главтатдортранс" (подведомственно Минтрансу Татарстана) объявило четыре электронных аукциона на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в республике на общую сумму 1,1 млрд рублей, говорится в материалах системы "СПАРК-Маркетинг".

Так, начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству автодороги "Обход села Сарманово" в Сармановском районе Татарстана составляет 311,3 млн рублей. Работы необходимо выполнить в срок до 17 октября 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта на реконструкцию участка автодороги Кукмор - Шемордан в Кукморском районе составляет 248,6 млн рублей. Работы требуется завершить до 26 сентября 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта на реконструкцию участка автодороги "Казань - Оренбург" - "Алексеевское - Высокий Колок" в Алексеевском районе Татарстана составляет 464,9 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 17 октября 2022 года.

За реконструкцию в срок до 25 октября 2021 года участка автодороги "Арск - Сиза" в Арском районе Татарстана заказчик готов заплатить до 65,1 млн рублей.

Заявки от участников принимаются до 13 февраля, все аукционы пройдут в тот же день.

Ранее сообщалось, что Татарстан заключил госконтракты на сумму 4,555 млрд рублей на выполнение в 2020 году дорожных работ на региональной сети, а также в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

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