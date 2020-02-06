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06.02.20 15:23

Неверов: 21 млрд руб. потребуется на обеспечение школьников в РФ горячим питанием

© РИА Новости. Григорий Сысоев
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Законопроект об обеспечении горячим питанием учащихся начальных классов прошел второе чтение на комитете Госдумы по образованию: были учтены президентские поправки о бесплатной реализации инициативы во всех школах и определены источники финансирования.

"Сегодня комитет (по образованию) рекомендовал принять во втором чтении поправки, внесенные президентом. Там прямо указывается, что горячее питание для учащихся младших классов должно быть бесплатным и предоставляться как минимум один раз в день", - сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов на заседании Госдумы в четверг.

В первом чтении законопроект был принят осенью 2019 года.

Неверов сообщил, что законопроект также определяет источники финансирования.

"В этом году понадобится порядка 21 миллиарда рублей на четыре оставшихся месяца (с 1 сентября 2020 года - ИФ). В последующие годы эта сумма вырастет до 43 миллиардов, в рамках бюджета, который готовит правительство для внесения поправок, эти суммы должны быть учтены", - отметил Неверов.

Он также добавил, что важно проверить готовность инфраструктуры школ к обеспечению горячим питанием школьников младших классов.

"В поправке президента указан переходный период - с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Обращаюсь к своим коллегам-депутатам, (...) ваши приемные работают, на выходных вы выезжаете в регионы. Нужно пройти по школам, посмотреть готовность, чтобы, когда будет окончательно принято решение, дети получали качественное горячее питание", - подчеркнул Неверов.

В Госдуму в начале февраля поступили законодательные инициативы президента РФ по организации бесплатным горячим питанием школьников.

Законопроектом предлагается дополнить закон об образовании пунктом, в соответствии с которым обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее 1 раза в день бесплатным горячим питанием предусматривающим наличии в приёме пищи горячего блюда. не считая горячего напитка за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и иных источников финансирования предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15 января Путин в президентском Послании Федеральному собранию заявил, что школьники с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи, для чего все школы России должны быть оснащены необходимой инфраструктурой, оборудованными столовыми и буфетами, а также качественными продуктами. Он признал, что это потребует времени, но там, где это возможно, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года, в остальных регионах - не позднее 1 сентября 2023 года.

В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что организация бесплатного горячего питания в начальной школе будет в итоге обходиться ежегодно более чем в 50 млрд рублей. "Мы сейчас, на данный момент оцениваем - когда уже будет все хорошо, то есть учебный год - это порядка 53 млрд рублей", - сказала Голикова 27 января на заседании бюро Высшего совета партии "Единая Россия".

"Если мы будем входить в год 2020, с первого сентября учебного года, как сказано в Послании президента, то общую цифру мы оцениваем пока в 11,2 млрд рублей, но она может корректироваться", - добавила Голикова.

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