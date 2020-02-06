Путин подписал закон о введении должности зампредседателя Совбеза РФ

06.02.20 15:26

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вводится должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Закон о внесении изменений в статью 15 федерального закона "О безопасности" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместитель председателя Совбеза РФ, согласно закону, назначается и освобождается от должности президентом РФ, также главой государства определяются и его полномочия.

"Заместитель председателя Совбеза РФ обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта", - говорится в законе.

Согласно документу, заместителем председателя Совбеза, секретарем Совбеза, постоянными членами Совбеза и членами Совбеза могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданство иностранного государства либо вида на жительства, или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

16 января президент РФ подписал указ, которым в сводный перечень государственных должностей РФ ввел новую позицию - заместитель председателя Совета безопасности. Другим указом Путин назначил экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на этот пост.