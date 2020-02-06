У 9 больных, госпитализированных в Москве с признаками ОРВИ, коронавирус не подтвердился

06.02.20 15:33

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Девять больных, которые попали в столичные клиники 5 февраля с признаками ОРВИ после посещения КНР, оказались не заражены коронавирусом.

"5 февраля в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы были доставлены 9 человек, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики. Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в четверг.

Как подчеркнули в депздраве, в Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет.

По словам собеседника агентства, в среду 5 февраля мобильные бригады работали в 44 гостиницах, где проживают граждане Китая, было осмотрено более 1 800 человек.

"Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных вузов. 5 февраля медработники провели осмотр почти 1 200 студентов", - сообщили в пресс-службе.