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06.02.20 15:33
У 9 больных, госпитализированных в Москве с признаками ОРВИ, коронавирус не подтвердился
"5 февраля в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы были доставлены 9 человек, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики. Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в четверг.
Как подчеркнули в депздраве, в Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет.
По словам собеседника агентства, в среду 5 февраля мобильные бригады работали в 44 гостиницах, где проживают граждане Китая, было осмотрено более 1 800 человек.
"Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных вузов. 5 февраля медработники провели осмотр почти 1 200 студентов", - сообщили в пресс-службе.
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