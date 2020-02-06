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06.02.20 15:38

Псковские власти просят убрать из госпрограммы "Городская среда" привязку к численности населения

© РИА Новости. Владимир Астапкович
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области направил письмо в Минстрой РФ с просьбой убрать привязку к численности населения в государственной программе "Формирование современной городской среды", сообщил "Интерфаксу" руководитель комитета Сергей Грахов.

По его словам, такая привязка оставляет "за бортом" госпрограммы очень много населенных пунктов в регионе.

"По условиям участия в программе под определение "индекс качества городской среды" попадает всего 14 из 26 муниципальных образований региона. При этом допускается участие в программе любых населенных пунктов, но численностью более тысячи человек. А у нас таких всего порядка 40 из 8,5 тысяч населенных пунктов", - сказал Грахов.

Он отметил, что 1,5 тыс. населенных пунктов Псковской области не имеют постоянно проживающего населения, в 2,5 тыс. деревень - от 1 до 5 человек.

"Остается еще порядка 5 тыс. населенных пунктов, где тоже живут люди, и они тоже имеют право на благоприятную комфортную среду, но участвовать в программе они не могут, и получается, что парки, скверы и, банально, детские площадки у них ставятся по остаточному принципу, из сэкономленных средств или в ответ на жалобы населения", - пояснил позицию псковских властей председатель комитета.

По его Грахова, сложившийся порядок вещей формирует поколение жалобщиков, а не людей, которые развивают свой населенный пункт. "Потому что даже маленькая деревенька может быть очень красивой и ухоженной. Получив, например, небольшой парк по госпрограмме, люди, видя красоту, начинают стараться делать сами красоту вокруг себя, проводить субботники, банально покрасят свой забор через дорогу от красивого парка. Медленными шажками мы сможем поменять у людей сознание, что ничего в этой жизни изменить нельзя", - уверен он.

Председатель псковского комитета по строительству и ЖКХ надеется на поддержку их инициативы от других регионов, хотя такого количества маленьких населенных пунктов больше нет нигде, кроме Тверской области.

Также Грахов сообщил, что в этом году в рамках программы "Формирование современной городской среды" Псковской области подтвердили финансирование в размере 174 млн рублей. "Это очень небольшая сумма, только на ремонт всех дворов в многоквартирных домах региона нам требуется 5,5 млрд рублей, не говоря уже о парках и прочем благоустройстве. В среднем получается 6 млн рублей на муниципалитет", - отметил он.

В планах комитета завершить программу досрочно, не в декабре, а в июне-июле, чтобы обратиться в Минстрой за увеличением объема финансирования по программе.

Муниципалитеты должны подготовить конкурсную документацию на строительно-монтажные работы, разыграть контракты и подписать договоры к середине марта.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" ежегодно проводится всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Каждый год 80 победителей конкурса получают 5 млрд рублей на реализацию проектов благоустройства.

В 2019 году Минстроем России была разработана и утверждена методика формирования индекса качества городской среды. Индекс будет рассчитываться ежегодно для каждого города РФ и будет публиковаться министерством. Первый индекс был рассчитан и опубликован 1 ноября 2019 года.

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