Худрук Александринки Фокин призвал реформировать российские театры

06.02.20 15:40

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин считает, что главным итогом Года театра в России должно стать начало работы над театральной реформой.

"Я думаю, что самый сегодня большой вывод после Года театра - это то, что нам необходимо приблизиться к реформе, и все наши усилия, театрального сообщества, должны быть на это направлены", - сказал Фокин журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что в рамках реформы необходимо провести инвентаризацию театров. "Понять, промониторить, какие театры мертвые, какие живые, какие театры директорские, где не ступала нога художественного руководителя. Никто этим не занимается, никто это не делает", - сказал режиссер.

По его словам, нуждается в изменениях и система пожизненного контракта с художественными руководителями театров. Кроме того, нужно выстроить конструкцию, в которой будет определено место театров по части их статусов и финансирования.

"Нужно проводить спецкурсы, стажировки молодых людей, которые могут возглавить театр. (...) Мне обидно, что Москва более активно (чем Петербург) в этом вопросе работает. В "Современник" назначили Рыжакова, в Центр Мейерхольда назначили Волкострелова, Богомолов был назначен в Театр на Малой Бронной. У нас такое происходит? Нет", - сказал Фокин.

Он также подчеркнул, что репертуарный театр - "огромное достижение России, которое надо сохранить, но его надо обновлять".

"Конструкции нет, системы нет, а она давно требует другой жизни. Театральная система живет по советским законам", - резюмировал Фокин.

Ранее в четверг Фокин сообщил журналистам о намерении театральных режиссеров России объединиться в ассоциацию. По его словам, организация будет заниматься работой с режиссерами, которые в перспективе могут возглавить театры, а также содействовать проведению в стране театральной реформы.