Санаторий, куда поселили эвакуированных из КНР, раньше был противотуберкулезным

06.02.20 15:44

© РИА Новости. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Тюменская область и непосредственно реабилитационный центр "Градостроитель" были выбраны для карантина эвакуированных с зараженных коронавирусом территорий из-за возможности обеспечить их безопасное размещение.

"Выбирали возможности и способности медицинской системы обеспечить медицинское сопровождение в условиях карантина и посчитали, что специалисты Тюменской области и города Тюмени способны такие условия обеспечить", - сообщила директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова журналистам.

В свою очередь глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо отметила, что центр "Градостроитель" имеет все необходимые меры безопасности для содержания людей в карантинных условиях, так как изначально он проектировался и строился как противотуберкулезный санаторий.

"Это, во-первых, отдаление от города, во-вторых, это автономная система канализации. Это отдельная скважина и прекрасный специальный пищеблок, прачечная, выполненная по всем требованиям СанПина с учетом поточности. В итоге вся поточность - и персонала, и эвакуированных граждан, она создает такую хорошую систему для биологической безопасности", - сообщила Шарухо.

Накануне в Россию из очага эпидемии коронавируса 2019-nCoV в КНР (провинция Хубэй, г.Ухань) были эвакуированы две группы граждан России и соседних стран, в общей сложности 144 человека. Они размещены в реабилитационном центре "Градостроитель", расположенном в 30 км от Тюмени, где будут две недели находиться на карантине под наблюдением медиков. По данным Роспотребнадзора и Минобороны, которое обеспечивало эвакуацию, заболевших среди эвакуированных нет.