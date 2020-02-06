Суд арестовал на два месяца Муртаза Шаданию, обвиняемого по делу об убийстве "Япончика"

06.02.20 15:58

© РИА Новости. Андрей Старостин

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца обвиняемого в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию.

"Суд постановил: избрать в отношении Шадании меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля 2020 года", - озвучила решение судья Наталия Дударь.

Следователь в суде заявил, что по данному делу есть неустановленные и незадержанные участники, а сам Шадания имеет заграничный паспорт и может скрыться от следствия. Прокурор поддержал ходатайство следствия.

Срок следствия продлен до 1 мая.

В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал и просил поместить его под домашний арест, поскольку у него есть онкологическое заболевание. Защита Шадании также настаивала на домашнем аресте.

По данным следствия, Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым, "обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в жертву".

Как считают в СКР, Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова, "занимавшего в тот момент высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых "воров в законе".

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года.

Информированные источники "Интерфакса" связывали это убийство с покушением на криминального авторитета Аслана Усояна ("Деда Хасана"), убитого в 2013 году в Москве. По данным источников, несколько лет назад "Дед Хасан" и "Япончик" вступили в конфликт с кланом "воров в законе", возглавляемым выходцами из Грузии, в частности, Тариэлом Ониани. Одной из жертв "войны" стал Иваньков, за которого, по данным оперативников, "Дед Хасан" поклялся отомстить.