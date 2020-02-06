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06.02.20 16:19

В храмах Крыма молятся о дожде

© РИА Новости. Сергей Пятаков
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Молебны о ниспослании влаги проходят в храмах Симферопольской и Крымской епархиии.

"Молебны о дожде идут в храмах по распоряжению правящего архиерея", - сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе епархии.

Собеседник агентства уточнил, что такие молебны организуют не первый раз, обычно их начинают проводить после обращения властей в епархию. "Кто-то из администрации обратился на прошлой неделе", - уточнили в епархии.

Как сообщалось, основные водохранилища Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где уровень воды оказался в два раза ниже, чем год назад.

5 февраля представители администрации Симферополя заявили, что решили ограничить подачу воды: с 10 февраля должны были полностью отключить горячее водоснабжение в будние дни, а холодную подавать по графику - утром и вечером по четыре часа. Однако вечером того же дня появилось сообщение, что ограничений пока не будет, так как начались дожди. При этом "в случае особой необходимости" разработанная схема "будет приведена в действие", заявил премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее в четверг сообщил агентству, что атмосферный фронт принесет на Крымский полуостров сильные осадки и порывистый ветер, и ситуация с запасами воды должна улучшиться.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума и ухода Крыма Киев его перекрыл.

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