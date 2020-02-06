Прокуратура через суд обязала РЖД провести капремонт участков на "казанском" и "кировском" ходах

06.02.20 16:46

© РИА Новости. Александр Гальперин

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Транспортная прокуратура через суд обязала ОАО "РЖД" в течение года провести капремонт более 138 км железнодорожных путей на территории Нижегородской области.

Приволжская транспорта прокуратура сообщает, что Нижегородский областной суд признал законным решение Ленинского районного суда г.Нижнего Новгорода от 30 сентября 2019 года, согласно которому ОАО "РЖД" обязано произвести капитальный ремонт 6 участков путей на территории области.

В ходе проведенной прокуратурой проверки соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта было установлено, что на этих участках с пропущенным сроком проведения капремонта допущены события, связанные с безопасностью движения железнодорожного транспорта. По мнению прокуратуры, эксплуатация указанных путей может создать угрозу безопасности жизни и здоровья пассажиров. В адрес руководства Горьковского дирекции инфраструктуры в 2019 году было внесено представление, однако РЖД не предприняли меры по устранению этих нарушений. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме, на РЖД возложена обязанность проведения капитального ремонта участков в течение года. Решение суда вступило в законную силу.

Согласно опубликованному на сайте суда решению, РЖД должны провести капремонт участков Смагино-Каменище (участок 7,1 км - ИФ), Мухтолово-Балахониха (3,16 км), Балахониха - ОП 408 км (27,513 км), Трактовый-Бобыльская (14,447 км), станция Бобыльская (1,229 км), на линии Арзамас-Казань (казанский ход), а также Шеманиха-Уста (84,796 км), на линии Нижний Новгород - Котельнич в направлении Кирова.

Представители РЖД не оспаривали в судебном заседании, что указанные участки путей эксплуатируются с пропущенным тоннажем. Более того, в своих пояснениях РЖД указали, что на четырех из шести спорных участках путей запланированы ремонты в период с 2019 года по 2022 год, что "дает суду основание полагать, что ответчик признает необходимость ремонта путей".

Как следует из пояснений представителей РЖД, за состоянием спорных путей установлена многоуровневая система контроля, в том числе средствами диагностики пути и наружного осмотра. Однако это "не может служить основанием для освобождения ответчика от обязанности проведения в данном случае капитального ремонта спорных путей".

Суд также учел, что на спорных участках путей фиксировались изломы рельса, которые классифицировались работниками РЖД как события, связанные с нарушением правил безопасности движения.

"Учитывая требования нормативов и наличие основного критерия - наработка тоннажа, суд приходит к выводу о том, что спорные участки железнодорожного пути подлежат капитальному ремонту, поскольку невыполнение требований по своевременному планированию и проведению капитального ремонта участков дороги в нормативные сроки не отвечает требованиям безопасности их эксплуатации. Указанные нарушения требований безопасности движения влекут угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций, причинение ущерба окружающей среде, а также создают потенциальную угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц", - говорится в решении суда.