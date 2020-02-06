Врио главы Чувашии будет исполнять также функции председателя кабмина республики

06.02.20 17:34

© РИА Новости. Алексей Дружинин

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Врио главы Чувашии Олег Николаев объявил о реформировании структуры органов исполнительной власти республики.

На официальном портале органов власти Чувашии сообщается в четверг, что, в частности, врио главы республики будет исполнять функции председателя кабинета министров.

В настоящее время премьером Чувашии является Иван Моторин.

Также Николаев подписал указ о структуре органов исполнительной власти республики. Образовано министерство промышленности и энергетики, которому переданы функции двух министерств - экономического развития, промышленности и торговли и строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Министерство юстиции и имущественных отношений преобразовано в государственную службу Чувашии по делам юстиции. Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям преобразовано в государственный комитет по делам ГО и ЧС.

По словам Николаева, "оптимизация структуры органов исполнительной власти должна повысить эффективность работы правительства".

29 января президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Николаевым и своим указом назначил его временно исполняющим обязанности главы Чувашии. Тем же указом Путин отрешил Михаила Игнатьева от руководства республикой в связи с утратой доверия.

До последнего времени Николаев являлся депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия", возглавлял комитет по делам национальностей.

30 января полпред президента в ПФО Игорь Комаров представил Николаева в Чебоксарах в качестве врио главы республики. На следующий день правительство Чувашии было отправлено в отставку.