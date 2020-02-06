Трем высокопоставленным ямальским чиновникам предъявлено обвинение во взяточничестве

06.02.20 17:46

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявил обвинение в коррупции трем высокопоставленным чиновникам региона.

Речь идет об экс-руководителе управления Росреестра по ЯНАО, и.о. руководителя управления Росреестра по ЯНАО и директоре филиала федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЯНАО, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"В ходе расследования уголовных дел, возбужденных в отношении трех взяткополучателей (...) выявлена коррупционная схема, в реализации которой (...) участвовали иные лица, являющиеся взяткодателями и посредниками", - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждены уголовные дела в отношении еще семи человек. Двое из них являются руководителями коммерческих организаций, им инкриминируется ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Пять человек подозреваются в посредничестве во взяточничестве по ч.4 ст.291.1 (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) и п."а, б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По версии следствия, действовавшая на территории ЯНАО, Курганской, Челябинской и Тюменской областей организованная группа должностных лиц через посредников получала взятки от руководителей коммерческих организаций за решение вопросов по оказанию услуг по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, положительные решения о снижении кадастровой стоимости.

Экс-руководитель управления Росреестра по ЯНАО арестован. Вопрос об избрании меры пресечения еще двоим решается.

Как сообщалось, экс-руководитель управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кудрявцев занимает должность и.о. директора департамента имущественных отношений автономного округа. Он стал фигурантом уголовного дела по ч.6 ст.290 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Дело против директора филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по ЯНАО квалифицировано по ч.6 ст.290 УК РФ, в отношении и.о. руководителя управления Росреестра по ЯНАО - по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).