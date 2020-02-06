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06.02.20 17:39
Смоленская епархия предостерегла от покупки "амулетов против коронавируса"
"Смоленская епархия предупреждает смолян о действии мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для "увеличения их зоны действия" является кощунственным, так как противоречит учению Церкви о святости и освящении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Смоленской епархии.
Скриншот страницы сайта объявлений был опубликован в ряде региональных СМИ. В объявлении "официальный представитель в Смоленске" предложил приобрести амулеты от шаманов из Карелии и "чудодейственные маски" для защиты от заболевания коронавирусом. В тексте объявления продавец за определенную доплату предложил покупателю усилить силу действия амулета освящением в церкви у священника.
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