Смоленская епархия предостерегла от покупки "амулетов против коронавируса"

06.02.20 17:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Смоленская епархия предостерегла местных жителей от интернет-мошенников, предлагающих приобрести "амулеты" и "чудодейственные маски" против коронавируса, усилив их действие "освещением в церкви".

"Смоленская епархия предупреждает смолян о действии мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для "увеличения их зоны действия" является кощунственным, так как противоречит учению Церкви о святости и освящении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Смоленской епархии.

Скриншот страницы сайта объявлений был опубликован в ряде региональных СМИ. В объявлении "официальный представитель в Смоленске" предложил приобрести амулеты от шаманов из Карелии и "чудодейственные маски" для защиты от заболевания коронавирусом. В тексте объявления продавец за определенную доплату предложил покупателю усилить силу действия амулета освящением в церкви у священника.