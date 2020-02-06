Ульяновский губернатор поручил проверить аптеки из-за роста цен на медицинские маски

06.02.20 17:59

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил организовать проверку аптек региона в связи с резким увеличением цен на медицинские маски.

"Эпидсезон в самом разгаре. К сожалению, недобросовестные аптечные сети начали наживаться на этом и создавать неудобства людям. Ко мне поступило много жалоб в соцсетях по поводу необоснованного роста цен на медицинские маски. В аптеках искусственно создается ажиотаж, цены взвинчены в несколько раз. Зачем? Мне непонятна эта позиция", - написал глава региона в четверг в своем инстаграме.

Морозов отметил, что обратился с официальным письмом в управление ФАС по Ульяновской области.

Под постом губернатора пользователи жалуются, что в аптеках Карсунского и Старомайнинского районов маски продаются по 70-80 рублей за штуку.

Между тем, на сайте УФАС по Ульяновской области сообщается, что проводится проверка информации о повышении цен на данные медизделия.

По информации управления, в ряде аптек Ульяновска медицинские маски продаются в неограниченном количестве по 6 - 9 рублей за штуку.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.