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06.02.20 17:59
Ульяновский губернатор поручил проверить аптеки из-за роста цен на медицинские маски
"Эпидсезон в самом разгаре. К сожалению, недобросовестные аптечные сети начали наживаться на этом и создавать неудобства людям. Ко мне поступило много жалоб в соцсетях по поводу необоснованного роста цен на медицинские маски. В аптеках искусственно создается ажиотаж, цены взвинчены в несколько раз. Зачем? Мне непонятна эта позиция", - написал глава региона в четверг в своем инстаграме.
Морозов отметил, что обратился с официальным письмом в управление ФАС по Ульяновской области.
Под постом губернатора пользователи жалуются, что в аптеках Карсунского и Старомайнинского районов маски продаются по 70-80 рублей за штуку.
Между тем, на сайте УФАС по Ульяновской области сообщается, что проводится проверка информации о повышении цен на данные медизделия.
По информации управления, в ряде аптек Ульяновска медицинские маски продаются в неограниченном количестве по 6 - 9 рублей за штуку.
Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.
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