Пассажиропоток тюменского аэропорта "Рощино" в январе вырос на 7,3%

07.02.20 08:36

© РИА Новости. Сергей Русанов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - АО "Аэропорт "Рощино" (Тюмень) в январе 2020 года увеличило пассажиропоток на 7,3% по сравнению с январем 2019 года - до 144,784 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в компании.

На внутренних линиях пассажиропоток вырос в прошлом месяце на 3,2%, составив 132,239 тыс. человек, на международных - в 1,8 раза, до 11,606 тыс.

Количество транзитных пассажиров аэропорта "Рощино" в первый месяц наступившего года увеличилось в 2,4 раза - до 939 человек.

"Рощино" - аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе, Ту-154, Ил-86 и Boeing-737. В январе 2017 года состоялось официальное открытие аэропорта после реконструкции.

"Новапорт" (принадлежит на паритетных началах группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital) в конце 2014 года купил 100% аэропорта "Рощино" у структур, близких к авиакомпании "ЮТэйр". Холдинг планирует развивать в "Рощино" крупный региональный хаб.