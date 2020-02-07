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07.02.20 08:36
Пассажиропоток тюменского аэропорта "Рощино" в январе вырос на 7,3%
На внутренних линиях пассажиропоток вырос в прошлом месяце на 3,2%, составив 132,239 тыс. человек, на международных - в 1,8 раза, до 11,606 тыс.
Количество транзитных пассажиров аэропорта "Рощино" в первый месяц наступившего года увеличилось в 2,4 раза - до 939 человек.
"Рощино" - аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе, Ту-154, Ил-86 и Boeing-737. В январе 2017 года состоялось официальное открытие аэропорта после реконструкции.
"Новапорт" (принадлежит на паритетных началах группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital) в конце 2014 года купил 100% аэропорта "Рощино" у структур, близких к авиакомпании "ЮТэйр". Холдинг планирует развивать в "Рощино" крупный региональный хаб.
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