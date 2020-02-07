Более 7 тыс. детей в Тульской области смогут ежемесячно получать допвыплаты

07.02.20 08:39

© РИА Новости.Руслан Кривобок

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 7 тыс. жителей Тульской области в возрасте от трех до семи лет будут ежемесячно получать дополнительно более 5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра труда и социальной защиты региона Андрея Филиппова.

"Выплату получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте за II квартал предыдущего года", - сказал Филиппов.

Так, по словам министра, семья с ребенком от 3 до 7 лет со среднедушевым доходом не более 10 тыс. 621 руб. в 2020 году сможет оформить ежемесячную выплату на ребенка в размере 5 тыс. 213,5 рублей.

"С учетом предложенного критерия потенциальными получателями ежемесячной выплаты в этом году будут более 7 тысяч детей", - подчеркнул Филиппов.

Новая выплата дополнит существующий демографический пакет для малоимущих и многодетных семей, который действует в регионе с 1 января 2020 года, добавил министр.