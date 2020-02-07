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07.02.20 08:45
Мастера из Финляндии, Польши и Италии примут участие в плотницком фестивале в Томской области
"Три страны будут проводить региональный отбор мастеров на право участия в "Празднике топора" в Томске в 2020 году. Первой заявила об этом Финляндия, готовятся еще Польша и Италия. Это говорит о том, что мы готовы проводить мероприятия мирового уровня", - сказал замгубренатора.
По его словам, в Финляндии отборочный этап пройдет 5-7 июня.
В 2020 году международный фестиваль плотников состоится в парке "Околица" в селе Зоркальцево Томской области уже в 13 раз. В ходе праздника планируется установить мировой рекорд для Книги Гиннесса - гончар из Турции Ахмет Ташхомджу слепит вазу высотой шесть метров.
В 2019 участие в томском "Празднике топора" приняли мастера по дереву, металлу, бересте и глине из 30 стран мира и 37 регионов России. Всего мероприятие посетили более 50 тыс. человек.
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