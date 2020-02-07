Кузнецова: возвращения из Сирии ждут еще 73 ребенка

07.02.20 09:07

Фото со страницы Анны Кузнецовой в соцсети

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила о возвращении 26 российских детей из Сирии, еще девять будут возвращены в ближайшее время, 73 ребенка готовятся на вывоз.

"Состоялся первый вывоз детей из лагеря Аль-Холь. Сейчас они все повеселели, покушали. Едут к больнице, где их ждут родственники. С завтрашнего дня начинают разъезжаться по домам", - сказала Кузнецова журналистам в Москве в пятницу.

По ее словам, в настоящее время привезены в Россию 26 детей, еще девять будут привезены в ближайшее время.

"Порядка 73 детей еще готовим на вывоз. В лагере Рош 21 ребенка-сироту готовим на возвращение, в лагере Аль-Холь - 53 ребенка, и еще в Дамаске ждем на возвращение детей", - сказала Кузнецова.

Она сообщила, что этим 35 детям, которых удалось забрать из лагеря, - от 2 до 15 лет, при этом старше 10 лет всего 10 детей из 35, основная группа детей - 6-10 лет.

Это дети из Астрахани, Дагестана, Чечни, Оренбурга, Свердловской области.

По словам Кузнецовой, в Сирии в общей сложности могут находиться около 240 российских детей, поэтому поиски продолжаются.

С декабря 2018 года 122 российских ребенка были возвращены из Ирака и восемь - из Сирии