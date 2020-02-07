В школах Тюменского района продлили карантин по ОРВИ

07.02.20 09:09

© РИА Новости. Алексей Владыкин

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Санитарно-противоэпидемическая комиссия Тюменского района Тюменской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ приняла решение о продлении карантина во всех районных школах.

Карантин продлен до 11 февраля включительно, сообщает в пятницу пресс-служба главы администрации района.

"Также не возобновятся занятия детских кружков и секций в учреждениях культуры и спорта", - отмечается в сообщении.

Детсады в районе работают, в них действует масочный режим.

Ранее сообщалось, что карантин в Тюменском районе, который граничит с областным центром, будет действовать до конца этой недели.

Кроме того, на карантин до 8 февраля закрыты школы Тюмени, Тобольска, до 12 февраля - Заводоуковска, до 17 февраля - Ялуторовска.