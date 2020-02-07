Иностранцам для получения гражданства РФ не придется отказываться от имеющегося

07.02.20 09:16

© РИА Новости. Нина Зотина

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Процедуру получения гражданства РФ могут упростить благодаря отмене положения в законодательстве, согласно которому иностранцы обязаны отказываться от имеющегося у них гражданства для получения российского, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

"Процедуру приема иностранцев в гражданство РФ существенно упростят. Получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие изменения в закон "О гражданстве РФ" готовит правительство", - говорится в публикации со ссылкой на собеседников в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

В пресс-службе правительства РФ, куда издание обратилось с соответствующим запросом, подтвердили информацию о готовящихся изменениях. Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" части первой статьи 13 закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно именно этому пункту, одним из условий приобретения иностранцами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

В правительстве отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента его направят в Госдуму.

Между тем председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с газетой сообщил, что в законе "О гражданстве Российской Федерации" также могут быть отменены требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории РФ в течение пяти лет.

Более того, по словам Калашникова, из статьи 13 закона "О гражданстве Российской Федерации" может быть исключен пункт о необходимости подтверждать законный источник средств к существованию, пишет "Коммерсантъ".