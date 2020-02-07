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07.02.20 09:17

Система контроля за таксистами заработает в Москве в 2020 году

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Система, контролирующая время работы таксистов и не позволяющая принимать заказы при переработках, заработает в течение 2020 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

"Мы планируем в этом году распространить систему, которая учитывала бы время работы таксистов. Некоторые таксисты сначала отрабатывают 8-10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой. Эта система сделает невозможным такое переключение", - сказал он.

По словам Ликсутова, отдельные таксисты проводят за рулем по 18-20 часов, что недопустимо.

"Еще одна задача, которую решит система, - она позволит полиции фактически в режиме онлайн понимать, кто управляет такси или машиной каршеринга. Зачастую, с таксомоторной компанией договор заключает один человек, а за рулем находится другой. Мы должны четко понимать, кто в данный момент отвечает за пассажира", - отметил он.

Ликсутов пояснил, что агрегаторы такси будут подключать таксистов через шлюз программного обеспечения, который учитывает рабочее время каждого таксиста.

"Это никак не затронет агрегаторы, но они будут понимать, сколько данный водитель отработал у другого агрегатора, отдохнул он или нет. Я уверен, что это только позитивно скажется на качестве перевозок в такси и повысит безопасность, потому что правоохранительные органы увидят, кто конкретно находится за рулем", - сказал заместитель мэра Москвы.

"Есть случаи, когда водителя такси лишают прав, а он продолжает управлять транспортным средством, полагаясь на авось. Эта система будет связана с базой данных ГИБДД и увидит наличие водительских прав у каждого водителя, а также наличие страховки", - добавил он.

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