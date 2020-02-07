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07.02.20 09:45
Москалькова предложила закрепить в преамбуле Конституции РФ принцип справедливости
"Не могу не отметить, что принцип справедливости является универсальным, всеобщим, имеющим непреходящее значение для всех сфер общественной жизни российского государства, всех отраслей отечественного права, а не только для социальных прав. И сегодня сознание нашего общества приняло такую парадигму и созрело для того, чтобы высечь принцип справедливости на скрижалях Конституции. В связи с этим предложила бы закрепить его прямо в преамбуле Конституции Российской Федерации, например в ее пятом абзаце, где речь идет о таком фундаментальном принципе, как равноправие", - сказала Москалькова в интервью, которое публикует в пятницу "Российская газета".
Она также оценила добавление в Конституцию принципа индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат Москалькова: "Трудно переоценить этот важный шаг, направленный на изменение мировоззрения в сторону уважительного отношения к пожилому человеку, к старости не как к периоду доживания, но как ко времени полноценной жизни".
Вместе с тем Москалькова отметила, что вопрос индексации "с неизбежностью ставит следующие вопросы: руководствуясь каким законом и как предполагается решать вопрос о периодичности индексации, категориях лиц, в отношении которых она будет применяться, исчислении ее размера, порядке начисления".
Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон, член Совета Федерации Андрей Клишас в свою очередь отметил, что пока нет четкого понимания, возможно ли изменить преамбулу Конституции и есть ли в обществе консенсус по этому поводу.
"Авторы Конституции 1993 года, скажем так, забыли о преамбуле, и у нас чётко сейчас не написано - можно ее поменять, нельзя ее поменять, в каком порядке ее менять, если можно. Я не знаю, может быть, Конституционный суд придётся об этом спросить. Есть разные точки зрения на это. Решения о том, что надо поменять преамбулу, на сегодня нет", - сказал Клишас в эфире радиостанции "Вести FM".
По его словам, решение об изменении преамбулы можно принимать тогда, когда есть понимание, что в обществе по этому поводу сложился тот или иной консенсус.
Клишас отметил, что преамбула должна объединять различные группы общества.
"Преамбула должна консолидировать нас. То есть мы в конечном итоге должны понимать, что, если мы меняем преамбулу, мы должны достичь очень высокой степени общественного консенсуса по поводу новых формулировок в этой преамбуле. Я пока не понимаю, возможно это или нет", - сказал сенатор.
По его словам, в настоящее время рабочая группа изучает большое количество предложений по поправкам в 3-8 главы Основного закона.
"Мы разберем это и потом, наверное, к теме преамбулы вернемся, потому что преамбула - это идеология, это важно, но мы должны понимать, есть у нас этот консенсус или его пока нет", - сказал Клишас.
Как сообщала ранее сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, обсуждается возможность расширить преамбулу Основного закона несколькими пунктами.
"Чаще всего обсуждаются три предложения: отразить роль и значение культурного наследия России, заявить миру о том, что мы против фальсификации истории, исторической памяти и искажения роли подвига российского народа во Второй мировой войне, а также зафиксировать роль институтов гражданского общества", - сказала Хабриева.
Однако впоследствии выдвигались и другие предложения по поправкам в преамбулу - включить упоминание о Боге, закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, добавить термин "русские", внести положение о науке как национальном достоянии и другие.
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