Лимаренко надеется, что участие регионов в финансировании вузов привлечет кадры в науку

07.02.20 09:37

© РИА Новости. Михаил Климентьев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Сахалинские власти готовы вкладывать средства областного бюджета в развитие Сахалинского государственного университета (СахГУ), заявил губернатор региона Валерий Лимаренко после заседания президиума Госсовета в Москве в четверг, сообщается на сайте областного правительства.

В ходе заседания президент РФ Владимир Путин предложил предоставить регионам право напрямую финансировать программы развития местных вузов.

"Такой подход позволит закрепить талантливую молодежь в регионе. Финансирование из областного бюджета даст новую жизнь университету и колледжам СахГУ - педагогическому, политехническому, филиалам в районах. Мы вместе с научным сообществом сможем ставить амбициозные задачи, чтобы сделать образование на Сахалине более эффективным и качественным", - приводятся слова губернатора.

Лимаренко сообщил, что у региона появятся новые возможности приглашать на работу в СахГУ ученых, приобретать современное учебное оборудование. Сахалинский госуниверситет, по его словам, должен обеспечивать ведущие предприятия региона профессиональными кадрами.

"Будем прикладывать усилия, чтобы выпускники наших школ оставались на островах, получали в вузе глубокие знания и после устраивались на высокооплачиваемые рабочие места на Сахалине и Курилах", - заявил глава региона.

В СахГУ сегодня обучаются более 7 тыс. студентов по естественно-научным, педагогическим, социальным, гуманитарным, экономическим, инженерно-технических направлениям. В 2019 году за счет областного бюджета в университете дополнительно открыли еще около 200 бюджетных мест, увеличив их численность на 30%.

Как сообщалось, главной темой заседания президиума Госсовета, которое провел президент РФ в четверг, стало повышение роли российских регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, а также их участие в развитие вузов.