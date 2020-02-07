Алтайские власти считают нецелесообразной золотодобычу вблизи Телецкого озера

07.02.20 10:01

© РИА Новости. Алексей Даничев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Республики Алтай считают нецелесообразной разработку месторождения золота вблизи уникальной экосистемы Телецкого озера, начатую без согласия коренного населения, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства региона.

"Лицензия на золотодобычу была выдана компании "Континент" Департаментом по недропользованию по СФО еще в 2017 году. Это происходило без учета общественного мнения, позиции коренных малочисленных народов, а также без учета позиции регионального Минприроды, которое на момент проведения аукциона возражало против выдачи лицензии. Объект находится в непосредственной близости от уникальной экологической системы Телецкого озера", - процитировали в пресс-центре слова главы региона Олега Хорохордина.

Он отметил, что флора этой территории содержит растения, включенные в Красную книгу Республики Алтай, поэтому "правительство региона считает разработку данного месторождения нецелесообразной". При этом он он пояснил, что выдача или отзыв лицензии - компетенция департамента по недропользованию по СФО, вместе с которым власти региона намерены еще раз изучить этот вопрос.

В министерстве природных ресурсов региона уточнили, что речь идет о разработке месторождения в рамках создания горноклиматического кластера "Золотое озеро", который ранее входил в число инвестиционных проектов региона, а позднее был приостановлен и не планируется к реализации.

"Что касается строений, обнаруженных около природного парка "Белуха", мы знаем об этой проблеме и делаем все возможное в рамках действующего законодательства, чтобы признать сделку по продаже земельного участка недействительной, а регистрацию права собственности в отношении зданий приостановить. Сейчас дело находится в Арбитражном суде Республики Алтай, очередное заседание запланировано на конец февраля", - подчеркнули в ведомстве.