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07.02.20 10:04

Москва создаст систему, отслеживающую оборот онкологических препаратов

Фото из личного блога Сергея Собянина
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти столицы создадут систему, отслеживающую списание дорогих и онкологических лекарств, заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"Мы создадим специальную систему, где будет фиксироваться любое движение и списание дорогостоящих лекарств, в том числе онкологических", - отметила Ракова.

"В частности, дадим пациентам возможность видеть препараты, которые им назначены и которыми их лечили в стационаре. Это позволит сделать процесс более открытым и подконтрольным", - подчеркнула заммэра.

По ее словам, также для пациентов, "которым по медицинским показаниям необходим препарат, выходящий за рамки стандарта, в ближайшее время создадим городской онкологический консилиум".

"Он будет рассматривать каждую частную ситуацию и принимать публичное решение о вариантах лечения с использованием иных препаратов. В него войдут руководители химиотерапевтических отделений шести крупнейших многопрофильных онкологических центров",- подчеркнула Ракова.

Ещё в 2016 году, отметила она, скорректировали принцип ценообразования на онкологические лекарства и стали формировать цену с учетом средней по итогам торгов в Москве и всех регионах России, опираясь при этом на минимальную, зарегистрированную в государственном реестре цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

"До этого цена формировалась только на основе реестра и при этом по самой высокой зарегистрированной в нем стоимости. В 2019 году мы впервые начали проводить публичные обсуждения номенклатуры и объемов закупаемых лекарств с общественными и пациентскими организациями, производителями и крупнейшими дистрибьюторами лекарств, а также федеральными специалистами",- отметила Ракова.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что группа московских медиков из онкодиспансера задержана за хищение лекарственных препаратов на сумму более 100 миллионов рублей.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по г. Москве во взаимодействии с правительством Москвы, совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и управлением Росздравнадзора по городу Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных. Оперативниками установлено, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты", - сказала она.

По ее словам, врачи реализовывали украденное через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

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