В Хабаровске ввели масочный режим для профилактики заражения коронавирусом

07.02.20 10:11

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - В Хабаровске до 10 февраля будет действовать масочный режим, также в городе введены ограничения на проведения культурно-массовых мероприятий, сообщает пресс-служба администрации города.

"В обязательном порядке носить маски должны будут работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики - все те, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей", - говорится в сообщении.

Временно запрещаются культурно-массовые мероприятия в социальных учреждениях, медицинских организациях, учреждениях образования, на предприятиях торговли, сферы услуг и общепита.

"Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения коронавирусом в случае проникновения его на территорию города", - сказал заместитель начальника управления по физкультуре, спорту и здравоохранению в сфере охраны здоровья Татьяна Скорик, которую цитирует пресс-служба.

Отмечается также, что в городе сделан достаточный запас медицинских масок.

"Сейчас у нас на складах имеется порядка 40 тысяч штук, а 12 февраля планируем получить еще 50 тысяч масок. Они в дороге. На прошлой неделе введено ограничение на продажу - 15 масок в одни руки", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Китае по состоянию на пятницу число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.