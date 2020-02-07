Более 35 тысяч км дорог в Подмосковье расчистили от снега за сутки

07.02.20 10:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - За прошедшие сутки на территории Московской области задействовали в уборке и обработке более 1,3 тысяч единиц спецтехники, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Всего очищено и обработано противогололёдными материалами 35,5 тысяч километров дорог регионального и муниципального значений", - говорится в сообщении.

В приоритетном порядке обрабатывались вылетные магистрали, дороги с высокой интенсивностью движения, а также подъезды к социально-значимым объектам. Также особое внимание было уделено искусственным сооружениям, крутым поворотам, подъёмам, спускам.

Наибольший объём работ на муниципальной дорожной сети выполнен в

г.о. Солнечногорске, где обработали и очистили 888 км местных дорог, также большой объём работ произведён на территории Коломенского округа (768 км) и г.о. Балашиха (619 км).

На региональной сети дорожные службы очистили обработали реагентами более 4,9 тыс. км в Егорьевске, Коломне, Шатуре, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулёве; свыше 3,4 тыс. км - на территории Домодедовского, Серпуховского, Чеховского, Подольского, Пущинского, Протвинского и Ленинского округов.