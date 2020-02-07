Курские заключенные стали шить медицинские маски

07.02.20 10:18

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Заключенные в исправительных учреждениях Курской области приступили к пошиву медицинских масок, говорится в сообщении регионального управления ФСИН России.

"Маски, изготовленные на пенитенциарных производственных участках, ничем не уступают аптечным. Маски шьются из нетканого материала, в ближайшие дни будет отшито более 10 тыс. масок", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что готовая продукция будет использоваться в исправительных учреждений.

Ранее сообщалось, что аптечные сети в Курской области отреагировали резким повышением цен на медицинские маски в связи с коронавирусом. Эти средства защиты подорожали в аптеках в 35 раз.