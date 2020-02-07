Мишустин до назначения главой ФНС владел 25% в фондах UFG

07.02.20 10:23

© РИА Новости. Михаил Климентьев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Нынешний премьер РФ Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG.

Мишустин, в январе назначенный премьер-министром вместо Дмитрия Медведева, в 2008 г после десяти лет работы в органах власти перешел в UFG, с одним из основателей которого - Борисом Федоровым - был знаком еще с конца 1980-х. Он стал президентом группы UFG и пробыл на этом посту до назначения главой Федеральной налоговой службы в 2010 г.

О том, что Мишустин при переходе в UFG стал его совладельцем, сообщила управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко в ответах на вопросы, опубликованных в пятницу РБК.

"Контролирующими партнерами UFG с момента основания были Борис Федоров, Чарльз Райан и Флориан Феннер. В 2008 году их стало четверо, к ним присоединился Мишустин", - сообщила Герасименко.

"Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG. Как партнер, он был введен в состав собственников с долей 25% в уже созданные на тот момент фонды, а при создании новых фондов также становился учредителем с долей 25%", - написала она.

По ее словам, активы под управлением группы тогда превышали $2 млрд. Партнеры получали комиссию за управление и комиссию за успех, если ежегодная доходность фондов превышала 5-8% в долларах. В 2009 году, по данным Герасименко, Мишустин получил вознаграждение в размере около 79 млн руб. (порядка $2,5 млн). В 2010 году, решив вернуться на госслужбу, Мишустин передал право собственности на траст, через который владел долей в UFG, своей супруге Владлене Мишустиной с обязательством перед партнерами UFG о продаже активов, сообщила Герасименко. Партнеры UFG, в свою очередь, обязались выкупать у нее доли по мере того, как на них будут находиться покупатели.