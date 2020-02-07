В ГД назвали революционным законопроект о праве на гражданство РФ без отказа от имеющегося

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Законопроект о праве на гражданство РФ без отказа от уже имеющегося иного гражданства поступит в Госдуму в феврале, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
© РИА Новости. Владимир Астапкович
"Мы сейчас ожидаем соответствующий законопроект, он действительно, будет серьезным, революционным", - сказал Калашников в пятницу.
По его словам, инициатива в феврале должна поступить в Думу.
"Согласно проекту закона пункт "г" части первой статьи 13 закона "О гражданстве РФ" будет признаваться утратившим силу", - сказал Калашников.
Пункт "г" в настоящее время называет одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства отказ от имеющегося у них иного гражданства, добавил парламентарий.
"Такие поправки предоставят возможность для жителей всего мира завтра, не отказываясь от своего гражданства, получить российское", - сказал глава комитета.
Калашников отметил, что "в первую очередь это позволит таким новым гражданам РФ переехать жить в Россию".
"Мы давно этого добивались, и с президентом встречались, когда добились для жителей Донбасса отмены необходимости получать отказ от гражданства Украины при получении гражданства РФ, и тогда предложили президенту сделать то же самое в отношении других стран мира", - сказал парламентарий.
Калашников входит в рабочую группу по реализации Концепции государственной миграционной политики, созданную в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина.