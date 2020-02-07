Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заражения коронавирусом в РФ

07.02.20 10:48

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Число пациентов на территории России, у которых лабораторно подтверждено наличие нового коронавируса 2019-nCoV, остается прежним: по состоянию на утро пятницы зафиксировано только два случая, сообщает Роспотребнадзор.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. Заболевания протекают в легкой клинической форме. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства в пятницу.

В среду в Россию из очага эпидемии коронавируса в КНР (провинция Хубэй, г.Ухань) были эвакуированы две группы граждан России и соседних стран, в общей сложности 144 человека. Они размещены в пансионате на территории Тюменской области, где будут две недели находиться на карантине под наблюдением медиков. По данным Роспотребнадзора и Минобороны, которое организовывало эвакуацию, заболевших среди них не было.

По последним данным, всего в мире зарегистрировано 31,5 тыс. случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, большинство - в Китае. Свыше 600 человек скончались от пневмонии, которая может возникать при развитии инфекции.