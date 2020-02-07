Южно-Сахалинск с помощью цифровых технологий готовится стать "Умным городом"

07.02.20 11:03

© РИА Новости. Валерий Мельников

7 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Южно-Сахалинск готовится к цифровой трансформации городского хозяйства в рамках проекта "Умный город", сообщил журналистам эксперт по цифровой трансформации мэрии областного центра Дмитрий Стенько.

"В 2019 году Южно-Сахалинск сформировал дорожную карту по проекту "Умный город" и представил ее Министерству строительства и ЖКХ РФ. В ней - более 90 мероприятий, которые предстоит реализовать до 2024 года. Речь идет о мероприятиях по городскому управлению, инновациях в сфере транспорта, общественной безопасности, экологии, модернизации сетей связи, туризма и сервиса", - рассказал Стенько.

В 2020 году к реализации запланированы 65 мероприятий общей стоимостью почти 2,3 млрд рублей. В их числе - электронная "карта школьника"; пилотный проект по интеллектуальному управлению светофорами на одном из оживленных перекрестков города; мероприятия, связанные с внедрением приборов учета (потребления коммунальных ресурсов) и сейсмодатчиков с автоматической передачей данных.

"Продолжится развитие системы видеонаблюдения в городе. Это обзорные видеокамеры и камеры с системой интеллектуального видеонаблюдения с реагированием на некие сценарии - "здесь нельзя стоять", "здесь нельзя собираться", "здесь обнаружено праздное шатание" и другие", - сообщил эксперт.

По словам Стенько, данная система наблюдения призвана обеспечить безопасное и комфортное проживание в городе, она также будет оповещать граждан о ЧС.

В числе реализуемых проектов - "умное освещение", отслеживание в режиме онлайн перемещения коммунальной техники и городского общественного транспорта. Продолжится совершенствование Единой дежурной диспетчерской службы города. Через развитие платформы "Сахалин.Онлайн" планируется вовлекать жителей Южно-Сахалинска в решение актуальных городских проблем.

Городские власти с 2013 года реализовали уже ряд мероприятий, которые стали технологической основой "Умного города". Это - мультисервисная сеть города, которая объединяет более 120 объектов структурных подразделений мэрии и казенных учреждений, система электронного документооборота, объединенный информационный портал с 64 сервисами для граждан.

Как сообщалось, Южно-Сахалинск участвует в проекте Минстроя РФ "Умный город", который реализуется в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Соглашение по этому поводу сахалинские власти подписали с руководством этого федерального ведомства в Якутске в 2019 году. В рамках проекта в областном центре планируется активное внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь горожан и автоматизация многих процессов.