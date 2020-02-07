Температура в Подмосковье в пятницу опустится до минус 17 градусов

07.02.20 10:59

© РИА Новости. Владимир Вяткин

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупреждает водителей о повышенной опасности на дорогах в связи с похолодание в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в Подмосковье температура преимущественно до -10 градусов, ветер северо-западный до 6-7 м/с, в течение дня возможен снег и образование гололедицы. К вечеру порывы северного ветра до 8 м/с, снег, а также резкое понижение температурного режима до -17 градусов", - говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры и ГИБДД Подмосковья напоминает водителям о неукоснительном соблюдении скоростного режима. При отрицательных температурах возможен рост дорожно-транспортных происшествий.

Выбирайте маршруты и заранее планируйте свой путь, движение вечером может быть затруднено.