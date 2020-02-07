Фанагория в 2020г планирует начать экспорт вин в Канаду, Финляндию и страны Скандинавии

07.02.20 11:05

© РИА Новости. Виталий Тимкив

7 февраля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий в России, в 2020 году планирует значительно расширить число стран, куда будет экспортироваться продукция предприятия, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Петр Романишин.

"Мы приблизились к заключению контракта с Канадой, Финляндией, а также скандинавскими странами - Дания, Швеция. Пробные партии будут отправлены в этом году", - сказал Романишин. Он не уточнил, объемы пилотных партий, отметив, что это будут небольшие поставки.

В настоящее время продукция предприятия экспортируется в Китай, Японию, Германию, Швейцарию, Ливан, Таджикистан, магазины сети "дьюти-фри".

Говоря о прогнозах производства на текущий год, Романишин отметил: "Мы делаем акцент не на рост ради роста, а на увеличение премиального сегмента в общем объеме производства". Как сообщалось, в прошлом году производство винодельческой продукции составило 2 млн декалитров, что на 9,5% меньше, чем в 2018 году.

Компания также намерена продолжить выпуск натуральных виноградных соков. В прошлом году было выпущено 1,3 тыс. дал белого сока "Шардоне" и красного "Каберне".

"В прошлом году мы запустили собственное производство натуральных виноградных соков. В этом году продолжили выпуск этого вида продукции. Соки представлены в собственных магазинах компании в Краснодарском крае и других регионах России. Мы с осторожностью подходим к оценке планов выпуска на текущий год ", - отметил руководитель компании.

"Фанагория" занимается производством вина, а также выращиванием винограда, других сельхозкультур, оптовой и розничной торговлей. Общая площадь виноградников составляет 3,4 тыс. га. Все виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края).

Продукция компании отгружается в большинство регионов РФ (практически во все федеральные и региональные торговые сети, а также в собственную розничную сеть) и отправляется на экспорт.

В 2019 году предприятие переработало 32,635 тонн собственного винограда (рост на 24%). Уборка проводилась как с помощью виноградоуборочных комбайнов, так и вручную - для вин высших ценовых категорий, включая все вина ЗГУ и ЗНМП.