Более 180 человек, вернувшихся из-за границы, находятся под наблюдением Челябинской области

07.02.20 11:07

© РИА Новости. Игорь Зарембо

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Челябинские медики наблюдают за состоянием здоровья почти двухсот человек, вернувшихся из Китая и других стран дальнего зарубежья, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

"По последним данным, в области под медицинским наблюдением находятся 182 человека. Из них 69 - это граждане Китая, которые ранее посещали родину. Все они наблюдаются на дому по месту пребывания. Остальные - это наши соотечественники, выезжавшие за границу", - сказала Лучинина на пресс-конференции в пятницу.

Она отметила, что санитарная служба составляет списки возвращающихся в регион граждан, используя информацию транспортной полиции.

Из числа побывавших за границей было госпитализировано в инфекционные больницы 23 заболевших, все они являются жителями области и вернулись из КНР. Как отметила Лучинина, ни у кого из них не был выявлен коронавирус, к настоящему времени половина из них выписана домой.

По ее словам, коронавирус не выявлен у двух заболевших граждан Китая, вернувшихся в регион после поездки домой.

"Семья трудовых мигрантов из КНР выезжала домой на новогодние праздники. После их возвращения во время медицинского наблюдения у мамы и ребенка было обнаружено легкое недомогание. У ребенка был высеян вирус парагриппа, у мамы - ничего не обнаружено. У них заканчивается трудовая виза и 9 февраля они отбывают на родину", - пояснила Лучинина.

Также она сообщила, что в регионе разработан план действий на случай появления заболевших с коронавирусом, однако создавать отдельную площадку для наблюдения за гражданами КНР пока не планируется.

Как сообщалось, граждане Китайской народной республики вернулись в село Злоказово Кусинского района 23 января, были осмотрены медиками, а 4 февраля обратились к врачу общей практики с жалобами на насморк у сына и редкий кашель у матери в утренние и вечерние часы. После осмотра врач-инфекционист поставил диагноз обоим заболевшим "фарингит легкой степени". У обоих взяли анализы, чтобы исключить коронавирус.