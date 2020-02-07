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07.02.20 11:11
Путин распорядился выплатить ветеранам войны 75 тыс. руб. по случаю 75-я Победы
В соответствии с указом, опубликованным на сайте Кремле, президент постановил произвести в апреле-мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан РФ, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике: инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ), ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Кроме того, вы плата полагается вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участникам войны.
Единовременная выплата полагается им в размере 75 тыс. рублей.
"Ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 года номер 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере 50 тысяч рублей", - говорится в указе.
Правительству РФ поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа.
18 января президент России Владимир Путин сообщил в Петербурге на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла.
Он напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла.
"Но, вы знаете, я сегодня встал, тоже думал об этом, и пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем - я думаю, это будет оправданно, и люди это поймут - помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям, и по 50 тысяч - труженикам тыла", - сказал глава государства.
Путин выразил надежду, что в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы по всей стране и на федеральном, и на региональном уровнях будет реализована целая серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов.
"Я очень рассчитываю на работу волонтеров, у нас молодые, интересные и очень талантливые ребята, которые изыскивают самые различные формы поддержки ветеранов", - сказал президент.
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