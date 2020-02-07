В Хакасии подорожали медицинские маски

07.02.20 11:18

7 февраля. Interfax-Russia.ru - В Хакасии проверят аптечные организации, в которых отмечается рост цен на медицинские маски в условиях сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, а также из-за риска распространения коронавируса, сообщает пресс-центр правительства региона в пятницу.

"В ряде аптек наблюдается рост цен на медицинские маски, поступившие в конце января - начале февраля. Так, розничная цена на маски в декабре составила 3 рубля, в январе - 5 рублей, в феврале - 11,67 рублей. Повышение розничной цены на медицинские маски связано с подъемом цены у поставщика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учреждениях здравоохранения республики имеется достаточное количество медицинских масок, но нормативный запас этих средств индивидуальной защиты есть не во всех аптеках. В правительстве это связывают с возросшим спросом во всех субъектах России: заводы-изготовители не успевают оперативно отгрузить медицинские маски в территории.

"В условиях сезонного подъема простудных заболеваний, а также в связи с имеющимся риском распространения коронавирусной инфекции необходимо обеспечить неснижаемый запас медицинских масок в региональных аптечных организациях, при этом не допускать необоснованного завышения розничных цен в аптечных организациях. При проверках будет учитываться весь процесс формирования цены на маски, начиная от производителя до аптеки", - подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, в регионе принимаются меры по заключению договоров на поставки в ближайшее время дополнительного количества масок.