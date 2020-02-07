Технопарки планируют создать на базе промышленных предприятий Бурятии

07.02.20 11:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Представители Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) совместно с руководством Ассоциации кластеров и технопарков России обсудили варианты создания индустриальных парков и технопарков на территории Бурятии, сообщает пресс-служба АПИ.

По словам представителя АНО АПИ Булата Урбазаева, создание технопарков - перспективное направление промышленного и экономического развития Бурятии. В республике могут быть созданы технопарки на базе предприятий авиационной, агропромышленной и фармацевтической отраслей.

Одной из площадок, на базе которой предлагается создать технопарк, может стать Улан-Удэнский авиационный завод (холдинг Вертолёты России). Представитель АПИ напомнил, что модель промышленного технопарка уже разрабатывается заводом. Технопарк будет содействовать запуску производства перспективного легкого многоцелевого самолёта ТВС-2ТДС, легкого вертолёта ВРТ-500 и производства авиационных шлангов для нужд Улан-Удэнского авиационного завода и ООО "Предприятие Аэротех".

Отмечается, что на встрече также обсуждалась возможность создания агропромышленного технопарка на площадке крупнейшего на Дальнем Востоке мясокомбината ООО "Бурятмяспром". Как пояснил Урбазаев, агропромышленный технопарк сможет войти в ТОР "Бурятия". Он подчеркнул, что ранее возможность создания агропромышленного технопарка обсуждалась с руководством "Бурятмяспрома" и получила одобрение руководства предприятия.

Отдельно участники встречи рассмотрели возможность комплексного привлечения в проекты мер государственной поддержки и перспективы привлечения софинансирования из федерального бюджета. По итогам встречи было принято решение о более детальной проработке перспективных проектов, определении сроков и этапов их реализации.